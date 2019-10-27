Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

На предполагаемом месте гибели аль-Багдади найдены тела ребенка, трех женщин и трех мужчин

Операция по ликвидации главы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади продолжалась несколько часов.

Использовались военные вертолеты и беспилотники, сообщает источник Anadolu. По данным агентства, на месте найдены тела семи человек. Среди них — один ребенок и три женщины.

Всего в операции было задействовано восемь вертолетов и два беспилотника. Они 1,5 часа наносили удары по дому рядом с деревней Бариша в провинции Идлиб. Поселение находится недалеко от границы Сирии и Турции. В результате обстрела один дом уничтожен полностью, сгорели несколько палаток. Всего операция длилась около четырех часов, утверждает агентство.


Reuters сообщило, что США ликвидировали аль-Багди в ходе операции. Официально информация пока не подтверждена. Минобороны Турции заявило, что в ночь перед проведением операции Вашингтон и Анкара обменялись информацией и координировали действия военных, не уточнив информацию о смерти аль-Багдади. Курдские ополченцы сообщили об успешной совместной операции с США, но не уточнили ее подробностей.
kommersant.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.
Тацяна Грачанікава
Чараўніца-Восень распляскала фарбы
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru