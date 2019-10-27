Использовались военные вертолеты и беспилотники, сообщает источник Anadolu. По данным агентства, на месте найдены тела семи человек. Среди них — один ребенок и три женщины.





Всего в операции было задействовано восемь вертолетов и два беспилотника. Они 1,5 часа наносили удары по дому рядом с деревней Бариша в провинции Идлиб. Поселение находится недалеко от границы Сирии и Турции. В результате обстрела один дом уничтожен полностью, сгорели несколько палаток. Всего операция длилась около четырех часов, утверждает агентство.









Reuters сообщило, что США ликвидировали аль-Багди в ходе операции. Официально информация пока не подтверждена. Минобороны Турции заявило, что в ночь перед проведением операции Вашингтон и Анкара обменялись информацией и координировали действия военных, не уточнив информацию о смерти аль-Багдади. Курдские ополченцы сообщили об успешной совместной операции с США, но не уточнили ее подробностей.



