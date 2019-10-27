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Женcкая дружба: могилевчанка оформляла кредиты на подруг и тратила их деньги

В милицию обратилась 32-летняя могилевчанка. Она пожаловалась на знакомую. Та убедила помочь ей, заключив с банком договор об использовании банковской карточки.

Позже знакомая без ведома подруги получила на карточку кредит в размере 2 500 рублей.

Когда пришла пора возвращать деньги, подруга стала всячески увиливать, оставив могилевчанку один на один с возникшей проблемой, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Оказалось, что обратившаяся в правоохранительные органы могилевчанка была не единственной обманутой «подругой». Еще одна девушка заключила договор об использовании банковской карточки. Речь шла о кредите в размере 1000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь – мошенничество. 
АиФ
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