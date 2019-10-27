Позже знакомая без ведома подруги получила на карточку кредит в размере 2 500 рублей.





Когда пришла пора возвращать деньги, подруга стала всячески увиливать, оставив могилевчанку один на один с возникшей проблемой, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.





Оказалось, что обратившаяся в правоохранительные органы могилевчанка была не единственной обманутой «подругой». Еще одна девушка заключила договор об использовании банковской карточки. Речь шла о кредите в размере 1000 рублей.





Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь – мошенничество.



