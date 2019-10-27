Восемь детей подорвались на мине в Афганистане

Об этом сообщил начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи, передает «Интерфакс».





«Восемь малолетних детей играли вблизи своего дома и подорвались на мине, установленной террористами на дороге», — сказал собеседник агентства, уточнив, что еще один ребенок получил ранения, но остался жив.







