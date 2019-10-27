Три человека перевернулись на лодке под парусом в Крупском районе

В то время был сильный ветер и люди не смогли удержать лодку, поэтому оказались в воде. Спасателей вызвал один из пострадавших.





В момент прибытия сотрудников МЧС мужчины находились в 300 метрах от берега и не могли самостоятельно выбраться. Их вытащили с помощью спасательной доски и передали бригаде медиков скорой помощи.



