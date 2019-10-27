Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Три человека перевернулись на лодке под парусом в Крупском районе

Как сообщает сайт МЧС, происшествие произошло 26 октября на озере Селява у деревни Дубы.

В то время был сильный ветер и люди не смогли удержать лодку, поэтому оказались в воде. Спасателей вызвал один из пострадавших.

В момент прибытия сотрудников МЧС мужчины находились в 300 метрах от берега и не могли самостоятельно выбраться. Их вытащили с помощью спасательной доски и передали бригаде медиков скорой помощи.

После осмотра спасенных людей отпустили —  помощь медиков им не понадобилась, пишет euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.
Тацяна Грачанікава
Чараўніца-Восень распляскала фарбы
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru