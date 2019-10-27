Три человека перевернулись на лодке под парусом в Крупском районе
Как сообщает сайт МЧС, происшествие произошло 26 октября на озере Селява у деревни Дубы.
В то время был сильный ветер и люди не смогли удержать лодку, поэтому оказались в воде. Спасателей вызвал один из пострадавших.
В момент прибытия сотрудников МЧС мужчины находились в 300 метрах от берега и не могли самостоятельно выбраться. Их вытащили с помощью спасательной доски и передали бригаде медиков скорой помощи.
После осмотра спасенных людей отпустили — помощь медиков им не понадобилась, пишет euroradio.fm
15:43 27/10/2019
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