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Фотофакт: Богиня на эмблеме новой лунной программы NASA

Мужчины на Луне уже были в рамках программы "Аполлон" в 1960-1970 годах. Новую программу NASA рассматривает как этап подготовки полета на Марс.

Иллюстрация: пресс-служба NASA

Аэрокосмическое управление США, которое надеется в 2024 году снова, спустя десятилетия, отправить астронавтов на поверхность Луны, показало эмблему женской части миссии. Сообщение с разноцветными обоями для десктопа и смартфонов опубликовано на сайте NASA.

"В рамках программы Artemis мы увидим, как первая женщина и следующий мужчина пройдут по поверхности Луны. Будучи носителем факела - в прямом и переносном смысле, - Артемида осветит наш путь к Марсу", - заявили в ведомстве.


Портрет греческой богини Артемиды изображен игрой светотени в виде полумесяца, черты лица "достаточно абстрактны, чтобы любая женщина могла себя в ней ассоциировать", отметили в NASA.


Справка. NASA надеется вернуть человека на Луну в 2024 году: новая программа названа "Артемида" (сестра-близнец бога Аполлона, богиня Луны и охоты в древнегреческой мифологии). Для этого создан новый корабль Orion, строится самая мощная ракета в истории Space Launch System и проектируется окололунная пересадочная станция Gateway.
liga.net
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