В Сахаре построили самую мощную в мире солнечную электростанцию





На строительство объекта ушло 3 года. Солнечный парк Benban площадью 37 кв.км. расположен в пустыне Сахара недалеко от города Аусан. Благодаря 6 млн фотоэлектрических панелей солнечная электростанция может обеспечить электроэнергией около миллиона жилых домов.





На сегодня мощность электростанции составляет более 1,5 ГВт. Однако в дальнейшем планируется увеличить мощность до 1,8 ГВт. Благодаря солнечному парку Benban Египет снизит объем выбросов СО2 в атмосферу на 1,9 млн тонн.



