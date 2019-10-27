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В Сахаре построили самую мощную в мире солнечную электростанцию

В сообщении Европейского банка реконструкции и развития говорится, что в Египте ввели в эксплуатацию масштабный солнечный парк Benban мощностью более 1,5 ГВт, который стал самым большим в мире, информирует enovosty.com.


На строительство объекта ушло 3 года. Солнечный парк Benban площадью 37 кв.км. расположен в пустыне Сахара недалеко от города Аусан. Благодаря 6 млн фотоэлектрических панелей солнечная электростанция может обеспечить электроэнергией около миллиона жилых домов.

На сегодня мощность электростанции составляет более 1,5 ГВт. Однако в дальнейшем планируется увеличить мощность до 1,8 ГВт. Благодаря солнечному парку Benban Египет снизит объем выбросов СО2 в атмосферу на 1,9 млн тонн.
ru.oxu.az
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