Модель Виктория Савченко рассказала о том, как создавалась эта работа, довольна ли она творением художника Евгения Сосюры и о том, какой гонорар получила за съемку.





— Эта история началась с того, что художник Евгений Сосюра увидел мои фото в Instagram у замечательного фотографа — Даши Рысаковой, — говорит Вика.

В Фотошопе он вмонтировал их в эскиз самого мурала. Потом нашел меня и спросил, нравится ли мне эта идея. И предложил с ним поработать. Идея мне очень понравилась, я написала Жене, что готова приступить к пробам. Буквально на следующий день мы с ним встретились, сделали несколько фотографий с правильным положением рук и с правильно поставленным взглядом. Но фото лица на мурале — авторства Даши Рысаковой. Она сделала его совершенно случайно, я к этому снимку не готовилась. Так часто бывает, случайные фотографии выходят лучше тех, к которым готовишься.

— Вика, после фотосессии вы следили за тем, как создается мурал?

— Да, следила, насколько это было возможно — в основном через соцсети Жени, через посты в разных пабликах. Когда я увидела контурный рисунок, он мне очень понравился. Честно говоря, я думала, что все так и останется — в контурах, без детальной прорисовки.





— Вы до сих пор не видели мурал «вживую» — только на фото?

— Это не совсем так, я видела граффити «Лічбавы свет» за несколько дней до того, как его закончили. Живу я в Серебрянке, но поехала на Каменную Горку посмотреть на граффити.

Тогда рисунку не хватало таблички с названием, не были дорисованы деревья. Осталась ли я довольна? Безусловно, мне очень приятно. Рисунок получился настолько глубоким и детальным. Да что говорить, даже веснушки сохранены. Работа смотрится захватывающе.

Фото: telegram-канал «Работаем с Пушкиным»

— Если не секрет, какой гонорар вы получили за участие в проекте?

— Изначально весь этот проект не задумывался, как коммерческий — это подарок городу, эдакий вклад в искусство. Поэтому, нет, мне никто ничего не платил. Вы знаете, я бы и сама не брала за эту работу деньги по одной простой причине — в этом проекте мне захотелось участвовать самой.

Вся наша команда вложила в этот мурал частичку себя — свое время и силы. Мы работали на результат и, по-моему, он вышел неплохим.

— Вика, а как вы увлеклись модельным искусством?

— Признаюсь, это не основной род моей деятельности. Закончила минский кулинарный колледж, работаю по специальности — поваром на кухне отеля «Ренессанс». А модельное искусство возникло в моей жизни спонтанно — мне всегда нравилась фотография, как вид искусства. Однажды я попала на фотосъемку и решила развиваться в этом направлении. Стаж у меня пока небольшой — активно участвовать в фотосессиях я начала с марта этого года. И теперь часто занята в съемках. Мне это очень нравится.





От себя добавим, мурала на Притыцкого должно быть три — композиция задумывалась как триптих.

Пока здесь нарисовали два граффити — «Фрыланс» и «Лічбавы свет». Вскоре добавят еще одно — его автором станет испанский художник, который работает под псевдонимом Slim.







