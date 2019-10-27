А вечером у парня поднялась высокая температура, вызвали скорую. Медики дали жаропонижающее, но госпитализировать не стали. На следующий день он снова почувствовал себя плохо. Дома была сестра, она и вызвала скорую… уже во второй раз. Сашу в тяжёлом состоянии увезли в Гродненскую областную инфекционную больницу и поместили в реанимацию. Около часа медики пытались спасти ему жизнь, но это им так и не удалось. Предварительный диагноз — молниеносный менингит. При такой форме вероятность летального исхода очень высока. Смерть от него наступает в течение нескольких часов.





Владимир Циркунов Свободе, что вообще менингококковая инфекция может протекать в виде простуды, энцифалита, в виде сепсиса с проявлениями геморрагической сыпи на теле. Профессор кафедры инфекционных болезней Гродненского медицинского университета рассказал Свободе, что вообще менингококковая инфекция может протекать в виде простуды, энцифалита, в виде сепсиса с проявлениями геморрагической сыпи на теле.









«Но есть люди, организм, иммунная система которых реагируют на этот менингококк очень быстро, и развиваются полиорганные проявления. К сожалению, такие случаи происходят ежегодно. Их немного, но они есть.

Вчера мы потеряли пациента, который погиб, предположительно, от чрезвычайно острого, молниеносного менингококкового сепсиса с развитием септического шока, кровоизлиянием, и в конце концов - летальный результат. Болезнь развивалась настолько стремительно, что в стационаре парень провел около одного часа. Машина скорой помощи, минуя приемный покой, доставила его сразу же в реанимационное отделение, и в стационаре мы занимались исключительно реанимационными мероприятиями.





Это беда, молодой парень умер, я сам высказывал соболезнования и плакал», - говорит профессор-инфекционист Владимир Циркунов.





Профессор опроверг информацию о госпитализации трех студенток, которые были в контакте с умершим.





«Это глупо, нет ни одного человека у нас с подозрениями на менингококковую инфекцию уже много месяцев», - заявил господин Циркунов.









На вопрос, стоит ли прививаться от менингококковой инфекции, профессор ответил так:





«Вакцины в Беларуси не закупаются, потому что заболеваемости нет. Во-вторых, вакцины, которые есть в мире, не годятся под наши менингококки».



