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Революция в католической церкви: Папу Римского попросили разрешить женатым стать священниками

Правда, речь пока идет об одном регионе - Амазонии.

Революция в католической церкви: Папу Римского попросили разрешить женатым стать священниками
Собрание ватиканских епископов попросило главу католической церкви папу Римского Франциска разрешить женатым мужчинам в Амазонии принимать сан священников. Об этом говорится в заявлении на сайте Ватикана.

Как отмечает Синод, такая реформа поможет решить проблему с нехваткой священников в регионе. По его информации, верующим иногда приходится ждать месяцы и даже годы для того, чтобы принять участие в церковных обрядах.

Согласно заявлению Ватикана, в священники будут брать мужчин, которые "законно создали стабильную семью", а также пользуются уважением сообщества и имеют соответствующее церковное образование.

Финальный текст документа подготовит специальная комиссия в Ватикане. Позже ее участники проведут голосование, а затем передадут его папе Римскому, который примет окончательное решение. По его словам, передает CNN, он надеется рассмотреть вопрос до конца года.


Кроме того, Синод предложил папе разрешить рукополагаться в священники и женщинам. Как уточняет Wall Street Journal, в этом случае они могут принять сан диакона (низшая степень священства. — РБК), что дает им право проводить обряды венчания, крестин, отпевания и другие. Но служить мессы и принимать исповеди женщины не смогут.

Амазония — большой регион в западной части Южной Америки, большая часть которого принадлежит Бразилии. В этом году джунгли Амазонии серьезно пострадали из-за лесных пожаров.
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