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РПЦ предлагает выпускать футболки с цитатами из Евангелия

В Русской православной церкви выступили с инициативой выпуска одежды с изречениями Христа.


"Я бы, например, всячески приветствовал, если бы молодые люди носили футболки, на которых были бы написаны цитаты из Евангелия. А что в этом плохого? Или на которых были бы написаны изречения Христа. Иисус Христос учил людей добру, призывал людей к тому, чтобы они помогали друг другу, чтобы каждый делал другому то, что он хотел бы получить от другого взамен", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По мнению архиерея, любая проповедь учения и личности Христа, даже через подобные акции, заслуживает одобрения.


Вопрос ведущей касался выпуска партии кроссовок в США с водой из реки Иордан в подошве и надписью из Евангелия от Матфея о том, как Иисус ходил по воде. Комментируя эту новость, митрополит Иларион высказал мнение, что до сих пор самой интересной личностью в истории человечества был и остается Христос.

"Это вообще самый знаменитый человек, который когда-либо жил в истории. И неслучайно, что на личности этого человека пытаются сделать бизнес те люди, которые хотят повысить свои доходы, но не случайно также и то, что люди откликаются на подобного рода инициативы", - считает митрополит.
Интерфакс
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