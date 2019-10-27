РПЦ предлагает выпускать футболки с цитатами из Евангелия





"Я бы, например, всячески приветствовал, если бы молодые люди носили футболки, на которых были бы написаны цитаты из Евангелия. А что в этом плохого? Или на которых были бы написаны изречения Христа. Иисус Христос учил людей добру, призывал людей к тому, чтобы они помогали друг другу, чтобы каждый делал другому то, что он хотел бы получить от другого взамен", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".





По мнению архиерея, любая проповедь учения и личности Христа, даже через подобные акции, заслуживает одобрения.









Вопрос ведущей касался выпуска партии кроссовок в США с водой из реки Иордан в подошве и надписью из Евангелия от Матфея о том, как Иисус ходил по воде. Комментируя эту новость, митрополит Иларион высказал мнение, что до сих пор самой интересной личностью в истории человечества был и остается Христос.





"Это вообще самый знаменитый человек, который когда-либо жил в истории. И неслучайно, что на личности этого человека пытаются сделать бизнес те люди, которые хотят повысить свои доходы, но не случайно также и то, что люди откликаются на подобного рода инициативы", - считает митрополит.