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Умер самый известный серийный убийца автостопщиков в Австралии

В Австралии скончался самый известный серийный убийца автостопщиков Айван Милат. Об этом сообщает ABC News.

Милат умер в возрасте 74 лет от рака. Серийному убийце диагностировали рак горла и желудка полгода назад. 11 октября преступника перевели из мужской тюрьмы максимально строгого режима (Administrative Maximum Facility) на лечение в больницу Сиднея. 27 октября он скончался. Сообщается, что по факту его гибели проведут расследование.


Преступник был арестован в 1994 году после того, как его заподозрили в убийстве семи человек. Полиция нашла закопанные тела в одном из лесов недалеко от Сиднея. Также его подозревают в причастности к делам о пропавших без вести.

Милат совершал преступления в период с 1989 по 1992 год. Все его жертвы — молодые туристы до 21 года, которые путешествовали по Австралии. Он стрелял в них из ружья, некоторых закалывал ножом, а затем использовал тела для прицельной стрельбы, предполагают в полиции. Одну из жертв он обезглавил, почти всех насиловал до или после смерти.

В 1996 году Милата арестовали и дали ему семь пожизненных сроков. Он известен своими безумными поступками во время отбывания наказания. Так, в 2009 году убийца отрезал себе палец пластиковым ножом и хотел отправить его в Верховный суд. Доктора не успели пришить палец обратно. В 2001 году он проглотил лезвия, а в 2011 устроил голодовку и похудел на 25 килограммов, таким образом он хотел добиться приставки Playstation.
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