В Калифорнии бушуют лесные пожары
50 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за пожара.
В связи с пожарами отключение электроэнергии было объявлено для 2,35 млн жителей Калифорнии.
Бушующие лесные пожары вынудили власти америкаснкой Калифорнии принять решение об эвакуации 50 тысяч жителей, сообщает Associated Press.
В связи с пожарами отключение электроэнергии было объявлено для 2,35 млн жителей, ввиду прогнозов, обещающих сильный ветер. В регионе ожидается скорость порывов ветра до 120 км/ч.
Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали несколько тысяч человек, пишет korrespondent.net
Напомним, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли не менее 85 человек.
09:34 27/10/2019
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