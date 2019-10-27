В Калифорнии бушуют лесные пожары

В связи с пожарами отключение электроэнергии было объявлено для 2,35 млн жителей Калифорнии.





Бушующие лесные пожары вынудили власти америкаснкой Калифорнии принять решение об эвакуации 50 тысяч жителей, сообщает Associated Press.

В связи с пожарами отключение электроэнергии было объявлено для 2,35 млн жителей, ввиду прогнозов, обещающих сильный ветер. В регионе ожидается скорость порывов ветра до 120 км/ч.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали несколько тысяч человек, пишет korrespondent.net

Напомним, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли не менее 85 человек.



