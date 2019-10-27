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В Калифорнии бушуют лесные пожары

50 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за пожара.

В связи с пожарами отключение электроэнергии было объявлено для 2,35 млн жителей Калифорнии.

Бушующие лесные пожары вынудили власти америкаснкой Калифорнии принять решение об эвакуации 50 тысяч жителей, сообщает Associated Press.
 
В связи с пожарами отключение электроэнергии было объявлено для 2,35 млн жителей, ввиду прогнозов, обещающих сильный ветер. В регионе ожидается скорость порывов ветра до 120 км/ч.
 
Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали несколько тысяч человек, пишет korrespondent.net
Напомним, в результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли не менее 85 человек.
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