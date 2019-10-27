Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев избран председателем Союза виноградарей и виноделов России.

Такое решение было единогласно принято на ежегодном собрании организации, пишет РИА Новости.

© РИА Новости. Максим Блинов

«В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея — продолжение линии князя Льва Сергеевича Голицына — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, «чистое вино», — заявил Киселев.


Его предшественник на посту главы союза Борис Титов — российский бизнес-омбудсмен, семья которого владеет крупнейший в России винным домом «Абрау-Дюрсо» — сказал, что сам подал заявление об уходе. «Дмитрий Константинович Киселев сам винодел, в Коктебеле производит шампанское, [да и] сами понимаете его возможности на телевидении», — цитирует Титова «Интерфакс».

Титов возглавлял Союз виноградарей и виноделов с 2010 года.

Дмитрий Киселев — совладелец винодельческого хозяйства «Cock t`est belle» в Крыму. В 2015 году РБК писал, что оно производит до четырех тысяч бутылок в год. Для сравнения, «Абрау-Дюрсо» продает более 38 миллионов бутылок в год.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.
Тацяна Грачанікава
Чараўніца-Восень распляскала фарбы
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru