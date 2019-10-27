Скандал: писатель Альгерд Бахаревич выходит из Белорусского ПЕН-центра
Об этом литератор заявил в своем фейсбуке 26 октября по окончании общего съезда ПЕН-центра, который завершился скандалом.
Альгерд Бахаревич / Юлия Тимофеева
По словам Бахаревича, писатели "должны думать об эросе и танатосе, жизни и смерти, свободе и власти, власти языка и его бессилии, о счастье и его невозможности", пишет Еврорадио. А если их заставляют об этом забыть, "мы идём на конгрессы и голосуем, чтобы никто не мешал нам высказываться".
"В результате мы имеем бюрократическую болтовню и нарушение всех возможных демократических процедур. А вдобавок ко всему: хамство, одобрение гомофобии, игнорирование со стороны так называемых "моральных авторитетов", оскорбления и нарушение всех возможных уставов", — пишет Бахаревич, напоминая, что Белорусский ПЕН-центр является частью международного и должен в своей деятельности руководствоваться в том числе и его уставом.
В расколе Белорусского ПЕН-центра писатель обвиняет Владимира Орлова, Яна Борщевского и других, кто выступил за то, чтобы вернуть членство в организации Павлу Северинцу. "Белорусского Пэна больше нет [...] Вы превратили его в посмешище. Я из ПЕНа выхожу, а со мной еще несколько десятков человек. Отличное достижение. Ура!" — заявил Бахаревич.
Напомни, 26 октября литератора и политического деятеля Павла Северинца восстановили в составе членов Белорусского ПЕН-центра на общем собрании организации. Северинца исключили из Белорусского ПЕНа за то, что он несколько лет подряд не платил членских взносов. Он мотивировал это несогласием с тем, что ПЕН-центр якобы занимается пропагандой гомосексуализма.
08:05 27/10/2019
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