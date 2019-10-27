БЖД корректирует расписание поездов. Страны-соседки перешли на зимнее время вили часы
В связи с этим Белорусская железная дорога меняет расписание движения поездов. Такая информация озвучена в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
Изменения в графике движения пассажирских поездов были внесены заранее, пояснили в эфире. На зимнее расписание переходит и национальная авиакомпания.
Также было отмечено, что Беларусь отменила практику перевода часов на сезонное время еще в 2011 году. Таким образом уже 27 октября разница во времени между Беларусью Украиной, Латвией и Литвой будет в один час, а временное различие между Минском и Варшавой или, например, Берлином - два часа.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на сайте www.rw.by, а также в железнодорожных кассах и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.
08:18 27/10/2019
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