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Англия: водителя фуры, в которой нашли 39 тел, обвинили в убийстве

Обвинение в непредумышленном убийстве 39 человек, найденных в грузовике в английском графстве Эссекс, предъявлено водителю - 25-летнему жителю Северной Ирландии Мо Робинсону.

PA MEDIA

Полиция обнаружила тела 31 мужчины и восьми женщин в грузовике, припаркованном в промышленной зоне городка Грейс графства Эссекс, в ночь на среду, пишет bbc.com

Всего по подозрению в причастности к инциденту были задержаны пять человек.

В пятницу по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве были задержаны двое жителей города Уоррингтон (мужчина и женщина, обоим по 38 лет), а также 48-летний мужчина из Северной Ирландии, его задержали в аэропорту Станстед.

В субботу в Дублине был задержан пятый подозреваемый в причастности к гибели людей. Как сообщается, официально мужчина был задержан в связи с другим расследованием, однако полиция Эссекса намерена его допросить.


Ранее Би-би-си стало известно, что среди погибших в грузовике могли быть граждане Вьетнама. Их родственники сами связались с журналистами и показали сообщения, которые вьетнамцы отправляли из кузова грузовика.

"Мне очень, очень жаль, мама и папа, что моя поездка в другую страну закончилась неудачей. Я умираю, мне нечем дышать. Я очень вас люблю", - написала 26-летняя Фам Тхи Ча Ми. Брат девушки рассказал Би-би-си, что она заплатила 30 тыс. фунтов, чтобы ее переправили в Британию.

Вьетнамские СМИ пишут, что примерно 20 местных жителей не могут найти близких после того, как в Эссексе обнаружили грузовик с телами. "Пропавшие - люди в возрасте от 18 до 45 лет. Мы передали фотографии полиции", - сообщает сайт VietHome.

Посольство Вьетнама в Лондоне заявило, что следит за развитием ситуации и находится в контакте с британскими властями.
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