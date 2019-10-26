







Так, например, 16 октября в Минске был побит температурный рекорд, зафиксированный в Минске в 1907 году (+20 °C). Воздух в столице в этот день прогрелся до +20,2 °C. Неудивительно, что октябрьская «жара» вызвала повторное цветение одуванчиков в Малиновке и других районах столицы.





Среднесуточная температура воздуха в октябре превосходила нормальные показатели для этого месяца на 5-9 °C. Минчане публиковали невероятное количество фото грибов, не характерных для этого времени года, и даже поля из ромашек.





Метеозависимым людям пришлось непросто еще и потому, что помимо непривычной для октября теплой погоды, Беларусь оказалась под воздействием сильной и продолжительной магнитной бури, которая, по данным специалистов, продлится до 27 октября.









Остро реагирующие на проявление солнечной активности люди в эти дни могут испытывают головную боль и недомогания, возможны повышенный стресс и склонность к депрессии. У особо чувствительных белорусов может нарушиться работа сердечно-сосудистой системы, обостриться хронические заболевания и повыситься уровень адреналина в крови.