Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Зубр гуляет по окраине Толочина

Возле райцентра Толочин Витебской области заметили зубра. Животное вышло из леса и гуляет по окрестностям райцентра.



Местные жители полагают, что лесной гигант мог заблудиться из-за тумана, а может и специально пришел полакомиться побегами озимого рапса. Местные жители немного встревожились от этой новости.

Это крупное животное - самец, достигший половой зрелости и своего максимального развития, оценили специалисты запись. Зубр занесен в Красную книгу Беларуси, в его нельзя стрелять. И опасаться его не стоит, успокаивают зоологи: наевшись зверь вернется в лес, передает tvr.by.

Если же все-таки зубр приблизится к человеку, то лучше отойти от богатыря подальше - без резких движений, спокойно, не делая выпадов в сторону животного. Тогда и зубр по отношению к человеку будет вести себя также.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.
Тацяна Грачанікава
Чараўніца-Восень распляскала фарбы
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru