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На Филиппинах выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Земля-2019». Беларусь почему-то представляла россиянка

Мисс Земля стала Неллис Пиментел из Пуэрто-Рико. Второе и третье места заняли участницы из США и Чехии. Представительница Беларуси стала четвертой.

Победителем 19-го международного конкурса красоты «Мисс Земля-2019» стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментел. Результаты опубликованы в официальном Twitter-аккаунте конкурса. Церемония награждения прошла в филиппинской столице — Маниле.

Второе место (титул «Мисс Воздух») заняла американка Эмани Дэвис, третье («Мисс Вода») — представительница Чехии Клара Ваврушкова. Обладательницей четвертого места и титула «Мисс Огонь» стала представлявшая нашу страну Алиса Маненок. Однако радоваться нечему. Маненок - не белоруска. 

Экс-победительница конкурса "Мисс Приморья" Алиса Маненок из Владивостока.  Почему у Беларуси не нашлось своих красавиц, совершенно непонятно.


Конкурс «Мисс Земля» проходит под эгидой ООН, его идея — привлечение внимания к гуманитарным проблемам, защите окружающей среды и охране живой природы. Каждый год в мероприятии участвуют от 80 до 90 кандидаток. Победительница cтановится представительницей программы ООН по окружающей среде, сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы и другими организациями.
"Белорусский партизан"
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