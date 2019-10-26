Победителем 19-го международного конкурса красоты «Мисс Земля-2019» стала представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментел. Результаты опубликованы в официальном Twitter-аккаунте конкурса. Церемония награждения прошла в филиппинской столице — Маниле.

Второе место (титул «Мисс Воздух») заняла американка Эмани Дэвис, третье («Мисс Вода») — представительница Чехии Клара Ваврушкова. Обладательницей четвертого места и титула «Мисс Огонь» стала представлявшая нашу страну Алиса Маненок. Однако радоваться нечему. Маненок - не белоруска.

Экс-победительница конкурса "Мисс Приморья" Алиса Маненок из Владивостока. Почему у Беларуси не нашлось своих красавиц, совершенно непонятно.

Конкурс «Мисс Земля» проходит под эгидой ООН, его идея — привлечение внимания к гуманитарным проблемам, защите окружающей среды и охране живой природы. Каждый год в мероприятии участвуют от 80 до 90 кандидаток. Победительница cтановится представительницей программы ООН по окружающей среде, сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы и другими организациями.



