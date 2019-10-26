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Молодая певица из Несвижа выступила на шоу «Голос» и оказалась в команде Валерия Сюткина

На российском Первом канале стартовал восьмой сезон популярного вокального шоу «Голос». Одной из участниц этапа «Слепые прослушивания» стала 25-летняя Виктория Карачун.



Девушка родом из Минска, но уже несколько лет живет и работает в Несвиже. Молодая певица исполнила цыганскую песню «Мар, дяндя» («Танцуй, девушка»). Номер белоруски понравился Валерию Сюткину и Виктория оказалась в команде известного музыканта.             

В интервью порталу pronesvizh.by Виктория Карачун рассказала, как оказалась участницей популярного вокального проекта «Голос»:

— Все время смотрела этот проект. Мне он очень нравился. Следила за каждым участником. В 2018 году я подумала: а почему бы и нет? Решила сама участвовать.

В Несвижском районном центре культуры мне помогли записать две композиции: русскую народную и цыганскую народную песни. Заполнила анкету, прикрепила эти две песни и отправила на адрес проекта. Через 3 недели мне позвонили и пригласили на кастинг.


Так началась моя веселая жизнь. Она и без того была веселой, а сейчас просто зашкаливает. Я приехала, прошла три тура. Было очень сложно и нудно. Но я это сделала! Дальше был день слепых прослушиваний. Тут случилось неописуемое: до меня просто не дошла очередь. Наставники уже набрали себе команды и 26 человек, включая меня, просто не попали в число участников этапа.

Нас всех автоматически «оставили» на следующий год, то есть — на 2019-й. Зато в новом сезоне шоу «Голос» мы пели в первый день выступлений. Я выходила под номером 15. Ко мне повернулся Валерий Сюткин. Огромное спасибо ему за это.
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