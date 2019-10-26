Cветлана Алексиевич избрана главой Белорусского ПЕН-центра

Об этом сообщает «Радыё Свабода» . Владимир Орлов выступил с предложением выбрать председателем Белорусского ПЕН-Центра Нобелевскую лауреат Светлану Алексиевич. Светлана Алексиевич ответила, что если это нужно для пользы организации, она согласится.

Игорь Мельников предложил оставить на второй срок Татьяну Недбай. Татьяна взяла cамоотвод. Однако заявила, что для нее будет большой честью стать заместителем Светланы Aлексиевич. Но при условии, что изменения в устав будут ПЕН-центра будут приняты раньше, чем произойдет следующий съезд.





Первым заместителем председателя Белорусского ПЕН-центра выбрана Татьяна Недбай. За нее проголосовало также 44 человека, против никто не проголосовал.