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Умер композитор Олег Молчан

Автор известной песни "Малітва" Олег Молчан ушел из жизни на 55-м году жизни.

Умер композитор Олег Молчан
Композитор легендарных "Песняров" Олег Молчан скончался в клинике Женевы, сообщил Sputnik Валерий Мулявин, сын покойного солиста группы Владимира Мулявина.

"Молчан в последнее время находился на лечении и реабилитации в Швейцарии. Там с ним и произошло это несчастье", - сказал собеседник агентства.

Известно, что в последнее время композитор "Песняров" боролся с онкологическим заболеванием.

О смерти композитора Олега Молчана стало известно в субботу, 26 октября. Он ушел на 55-м году жизни.


Гражданскую панихиду проведут в большом зале Белорусской государственной филармонии 30 либо 31 октября.

Молчан написал несколько песен для коллектива "Песняры". Однако самой известной в его репертуаре стала композиция "Малітва", которую исполнил Владимир Мулявин.
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