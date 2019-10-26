Умер композитор Олег Молчан

Композитор легендарных "Песняров" Олег Молчан скончался в клинике Женевы, сообщил Sputnik Валерий Мулявин, сын покойного солиста группы Владимира Мулявина.





"Молчан в последнее время находился на лечении и реабилитации в Швейцарии. Там с ним и произошло это несчастье", - сказал собеседник агентства.





Известно, что в последнее время композитор "Песняров" боролся с онкологическим заболеванием.





О смерти композитора Олега Молчана стало известно в субботу, 26 октября. Он ушел на 55-м году жизни.









Гражданскую панихиду проведут в большом зале Белорусской государственной филармонии 30 либо 31 октября.





Молчан написал несколько песен для коллектива "Песняры". Однако самой известной в его репертуаре стала композиция "Малітва", которую исполнил Владимир Мулявин.



