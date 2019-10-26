Первым рассматривали исключение Сергея Шапран. Андрей Ходанович заступился за Шапрана, в отношении которого была сделана серьезная ошибка - он был исключен из ПЕН-Центра, хотя Шапран просил временно приостановить членство вследствие невозможности заплатить взносы.





«Это досадная ошибка. Давайте восстановим справедливость. У Сергея большие заслуги перед Пэном », - говорит Андрей Ходонович.





Делегаты проголосовали за то, чтобы восстановить Сергея Шапрана в ПЕН-центре.





Сергей Дубовец предложил восстановить и членство в ПЕН-Центре Семена Букчина, который также оказался и тяжелом материальном положении. Членство Букчина также было восстановлено.





Рассмотрели и заявление Павла Северинца, который оплатил взносы и просит его восстановить в членстве в ПЕН-центре. Ранее Совет ПЕН-Центра приняла решение о его исключении за неуплату взносов





«Я считаю свое исключение несправедливым. Чтобы участвовать в работе съезда, я взносы выплатил. Я хочу вернуться, чтобы что-то менять. А менять в работе ПЕН-Центра есть что », - говорит Павел Северинец.





Что касается своего открытого письма, то Северинец признался, что писал его эмоционально.









«Но идеологию феминизма, гендера, гей-пропаганду я считаю вредными», - подытожил Северинец.





Владимир Орлов выступил в поддержку Северинца, вспомнив все его отсидки, книги, заслуги. В дискуссии приняли участие Мария Мартысевич, Ирина Дубенецкая, Алексей Шеин. А вот Александр Федута заявил, что будет голосовать против восстановления Северинца - мол, пусть Павел заново пройдет процедуру вступления, иначе создастся прецедент политического давления на съезд.

В итоге съезд восстановил и Северинца.