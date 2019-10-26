



Никита Антипин требует признать итоги закрытого голосования по выбору туристического бренда Гродно недействительными и предлагает организовать честное народное голосование среди жителей города.





Что в петиции?





– Мы считаем, что в ходе закрытого голосования был выбран бездарный логотип, который не передаёт ни характер, ни душу Гродно. Логотип «победителя» как будто отбрасывает наш город на несколько десятилетий назад. Мы, гродненцы, не сможем гордиться подобным логотипом. Мы уверены, что этот логотип не сможет привлечь в наш город туристов и, тем более, – сформировать в их глазах положительный образ Гродно.





Мы требуем:





— Предоставить равные условия всем участникам финала. Каждый из участников должен представить логотип города Гродно, уникальный слоган, философию бренда и брендбук; представить варианты продвижения логотипа и его размещения в рамках международных и туристических проектов.





— Провести открытое народное голосование посредством смс/онлайн/оффлайн форматов.





Мы предлагаем провести открытое народное голосование поэтапно:





— Первый этап: в течение первой недели голосования выбрать из всех участников 3 лучшие работы, которые пройдут в финал.





— Второй этап: в течение второй недели из первой тройки финалистов выбрать лидера, того, чья работа будет представлять наш родной город.





Голосование должно быть проведено на независимой площадке, где будет исключена возможность какой-либо накрутки голосов, а это значит, что каждый голос должен быть привязан к номеру мобильного телефона, а не к IP-адресу. Наш красивый Гродно заслуживает достойного логотипа!







Кто и как выбирал логотип?





Голосование комиссии по выбору бренда Гродно проходило в два этапа, рассказывает Hrodna.life . В первом этапе больше всего голосов получило предложение гродненского дизайнера Андрея Титяка. Брестская студия GRAFIT заняла второе место, третье – FOTON MEDIA из Гродно.





Андрей Титяк – 724

GRAFIT – 711

FOTON MEDIA – 683





Но потом прошло второе голосование, в котором результат был совсем другим.





Комиссия решила, что три лидера должны перейти в очередной этап, в котором повторилось голосование. Каждый из 19 членов комиссии име только один голос. Результат получился совсем другой: 13 голосов за GRAFIT и по 3 за Андрея Титяка и FOTON MEDIA.









Ничего не поняли?





Начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь на своей странице в Facebook оставил следующую запись:





- Дорогие друзья, коллеги и заинтересованные! Прошу вас ознакомиться с материалом моего коллеги Жени Лебедя! Видимо моя голова из телевизора недостаточно внятно объяснила общественности о процессе выбора для нашего любимого Гродно своего туристического бренда. Так вот, Женя очень доступным языком исправляет мои ошибки. В этой статье всё разложено по полкам – что? где? когда? и самое главное – почему? Спасибо вам всем за неравнодушие! И соратникам, и критикам!