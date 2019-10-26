Несколько солистов театра, чьи подписи стоят под этим письмом, подтвердили TUT.BY , что подписывали его, но при этом решительно отказались от комментариев.









Как утверждается в письме, «за время руководства Владимира Павловича театр влился в европейскую (мировую) оперную элиту». Были осуществлены и стали традиционными такие знаковые для Беларуси (…) мероприятия, как Рождественский оперный форум, «Вечера Большого в замке Радзивиллов», фестиваль «Балетное лето в Большом», Большой новогодний бал.





— Найти адекватную замену Владимиру Павловичу Гридюшко на должность руководителя такого непростого и многочисленного коллектива (…) на данный момент не просто тяжело, но и практически невозможно, утверждают авторы письма.





Письмо подписали главный хормейстер театра Нина Ломанович, солисты театра Анастасия Москвина, Нина Шарубина, Станислав Трифонов, Владимир Громов и другие.





Владимир Гридюшко является директором театра с 2009 года. До этого он занимал должность замминистра культуры Беларуси.





Слухи о непродлении контракта с ним поползли осенью этого года.









7 октября главный режиссер театра Михаил Панджавидзе оставил на форуме TUT.BY следующий комментарий.





— Десятый сезон работаю я в Беларуси. Девять из них с генеральным директором Гридюшко В.П. 4 ноября у него истекает срок контракта. Министерство продлевать его не собирается. Говорят, в Беларуси практика — не больше десяти лет на одном месте в руководящей должности. Ну что ж… я так думаю, что и мне придется возвращаться в Москву. Наверное, от меня уже устали. Нужны новые имена, желательно белорусские. Да… не получилось остаться в Минске навсегда. Видимо, всё-таки — не «тутэйшый». Ну и ладно! Как ни будут стараться — не забудут. Слишком долго работал, слишком много сделал. Так что еще поговорим обо всем этом. А пока… как говорил Попандопуло из Одессы: «Мы накануне грандиозного шухера».





Действительно, на протяжении почти десяти лет художественное руководство Оперного не менялось. Но в сентябре 2018 года художественным руководителем театра стал Валентин Елизарьев. В мае 2019 года с должности главного дирижера ушел Виктор Плоскина. В августе 2019 года скончался главный художник театра Александр Костюченко.





В театре начала формироваться новая команда. В коллектив вернулся дирижер Але андр Анисимов, из Музыкального театра пришла художник Любовь Сидельникова.





За годы отсутствия Елизарьева, который ушел из коллектива в 2009-м, балетная труппа не создала практически ни одного спектакля, который приблизился бы к уровню его балетов. В прошлом сезоне балет начал восстанавливать прежний уровень. Елизарьев восстановил или представил новые редакции собственных балетов «Спартак», «Ромео и Джульетта» и «Кармен-сюита», что позволяет труппе хотя бы вернуться к уровню 2009 года. Уровень этих постановок особенно контрастирует с национальным балетом «Анастасия», поставленным в «лучших» традициях нулевых годов. В планах — работа с Ольгой Костель и Сергеем Микелем. Неудивительно, что балетная труппа смотрит в будущее с оптимизмом. Среди авторов письма нет ее представителей.





А вот ситуация с оперой в театре не столь однозначная. По информации TUT.BY, отдельные представители труппы опасаются, что с новым руководством опера отойдет на второй план. Действительно, в последнее десятилетие опера однозначно находилась на первом месте, а балет — на втором. Но говорить о вхождении в европейскую (не говоря уже о мировой элите) все-таки рано.









Кроме того, новое руководство готово предоставлять площадку белорусским режиссерам. К примеру, Анна Моторная, чья постановка в будущем может появиться на сцене театра, является ученицей режиссера Маргариты Изворской-Елизарьевой, жены Валентина Николаевича. А отношения между Изворской-Елизарьевой и Панджавидзе никогда не были идеальными: несколько лет назад они публично критиковали друг друга на страницах интернет-журнала «Культпросвет» (к сожалению, этот ресурс прекратил существование, поэтому эти тексты теперь недоступны). То есть речь идет в том числе и о борьбе разных команд.





Как будут разворачиваться события дальше? Обратим внимание, что письмо подписала только часть труппы. Кроме того, во время последнего «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко демонстрировал Елизарьеву всяческую поддержку и положительно отзывался о его возвращении в Оперный.











