



Также в вакансии указано, что рабочий день не нормирован, а трудиться предстоит по графику 5/2 или 6/1. Кроме того, проживать надо в Лондоне, а работать придется аж в 4 странах – Франции, Италии, Великобритании и России.





Вот полный список требований:





управление домашним хозяйством;

быть твердым, практичным, аккуратным, инициативным, продуктивным и без вредных привычек;

знание, как минимум, двух языков (английский, французский) и обязательное знание русского;

опыт работы в Великобритании;

иметь представление о современных местах в Лондоне, на юге Франции и сопровождать в них;









знание еды, технологий, географии, фильмов и сериалов. В особенности, сериала «Дживс и Вустер», чтобы понимать, каким должен быть дворецкий;

сопровождение хозяев во время путешествий;

быть дипломатом и уметь решать любые проблемы в школе, магазине, салоне и так далее;

уметь ладить с детьми и любить их;

соответствовать одному из любимых у хозяев знаков зодиака: Стрелец, Дева, Водолей, Козерог, Лев.





Тем, кто не подходит хотя бы под одно требование, на эту работу можно даже не рассчитывать.



