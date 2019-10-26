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Для тех, кто собирается на закупы: когда не стоит ехать в Польшу?

С 1 марта 2018 года в Польше начал действовать запрет на торговлю по воскресеньям. Но вводится он постепенно.

 
Ехать на шопинг в Польшу не стоит 3, 10 и 17 ноября. Это свободные от торговли воскресенья. Кроме того, 1 и 11 ноября в Польше также будут закрыты все магазины, так как это большие праздники: 1 ноября – День всех Святых, а 11 ноября – День независимости Республики Польша. За покупками можно будет отправиться только в воскресенье – 24 ноября, сообщает polsha24.com.

В декабре ожидается всего два неторговых воскресенья. Магазины будут закрыты 1 и 8 декабря. Но также в этом месяце будет два выходных – 25 и 26 декабря, когда в Польше отмечается Рождество. Совершить покупки можно будет в воскресенья 15, 22 и 29 декабря.


Напомним, запрет на торговлю по воскресеньям в Польше вводится постепенно. В 2018 году рабочими оставались два воскресенья в месяц – первое и последнее. С 1 января 2019 года рабочим является только одно воскресенье ежемесячно. С 2020 года запрет коснется всех воскресений, за исключением семи ежегодно.
"Брестская газета"
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