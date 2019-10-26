



В ночь на воскресенье четыре страны, с которыми граничит Беларусь, переходят на зимнее время. Украина, Литва, Латвия и Польша переведут стрелки на час назад. В России, как и в Беларуси, время останется тем же — разницы между минским и московским временем не будет. С 27 октября с Украиной, Латвией и Литвой разница будет в один час, с Польшей — два часа.





В связи с переводом часов изменится и расписание международных поездов.





Меняется время прибытия и отбытия поездов в Вильнюс и из Вильнюса. Сейчас расписание утренних составов Минск — Вильнюс такое: 7.35 — 10.35 (время отправления из Минска — время прибытия в Вильнюс) и 8.13 — 10.50. Вечерних поездов Вильнюс — Минск: 16.05 — 19.00 и 19.30 — 22.00. С 27 октября расписание поездов Минск — Вильнюс будет таким: 7.35 — 9. 05 и 8.13 — 10.50. Расписание поездов Вильнюс — Минск 15.05 — 19.00, 18.30 — 22.00.





Поезда киевского направления изменят время прибытия в украинскую столицу и отправления оттуда обратно в Беларусь. Сейчас расписание проезда Минск — Киев такое: 22.40 — 8.59, с 27 октября будет 22.40 — 7.52. Расписание поезда Киев — Минск: 22.12 — 8.38 сейчас, станет 21.09 — 8.38.









Меняется расписание и варшавского поезда, который идет с пересадкой в Бресте. Сейчас оно такое: Минск — Брест — 9.50 — 13.38, Брест — Варшава — 14.23 — 17.39. Обратно: Варшава — Брест — 8.35 — 13.49, Брест — Минск — 14.23 — 18.05.





С 27 октября расписание будет таким: Минск — Брест — 10.55 — 14.31, Брест — Варшава — 15.23 — 17.39. Обратно: Варшава — Брест 8.35 — 14.49, Брест — Минск — 15.15 — 18.47.





Авиакомпания «Белавиа» с 27 октября переходит на зимнее расписание выполнения полетов. Также компания сообщила, что планирует увеличение количества рейсов в Батуми, Лондон и Будапешт до 4 рейсов в неделю, Тбилиси — до 11 рейсов в неделю, Баку — до 5 рейсов. Полеты в Ригу, Берлин и Стамбул будут выполняться 6 раз в неделю, в Вильнюс — 8.





Напомним, Беларусь с 1992 года дважды в год переводила стрелки часов. В 2011 году Россия перешла на единое время, Беларусь повторила опыт соседки. В декабре 2014 года россияне вернули зимнее время, а мы так и остались в «лете».



