«Белавиа» аннулировала несколько сотен билетов и предложила пассажирам заплатить повторно
Пассажирам «Белавиа» стали приходить извещения об аннулировании билетов, которые они приобрели посредством сайта aerobilet.ru. Мол, объявлен дефолт агентства, которое владеет порталом, пишет Onliner.by.
Потому денежные средства за совершенное бронирование не получены. Предлагалось провести оплату вновь. У многих пассажиров не было времени разбираться, потому они, получается, купили свои билеты дважды.
При этом в письмах пользователям представители сайта считают действия «Белавиа» неверными.
В итоге получился большой замес, спровоцировавший огромное недовольство большого количества пассажиров.
Вот что написала одна из пассажиров.
– Пассажиры приобрели билеты через компанию-партнера «Белавиа». А через две недели билеты были аннулированы и перевозчик запросил оплату еще раз. Оказывается, партнер не внес платежи вовремя. Но согласно международным правилам авиаперевозок билеты действительны, маршрутная квитанция выписана, поэтому отказ в посадке противоречит международным авиационным правилам, — написала Ольга.
Судя по всему, речь ведется о том же операторе aerobilet.ru. Справедливости ради, по нашей информации, компания не является партнером национального перевозчика РБ. И у сторон не подписано никаких соглашений. Правда, на суть истории это не влияет.
– В «Белавиа» мне предложили прийти к ним в офис, несмотря на то, что я по их вине не могу прилететь сейчас обратно в Минск, — пишет Ольга. — На вопрос, как мне к вам прийти, если я не могу прилететь в Минск, они не ответили.
Читательница утверждает, что на сегодня в такой ситуации оказались порядка 300 пассажиров «Белавиа».
Aerobilet — турецкое билетное агентство, которое аффилировано с группой компаний IATI. Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила о дефолте IATI и отключении ее от систем бронирования из-за задержек платежей. Правда, турки опровергают информацию о банкротстве.
Спор между сайтом Aerobilet.ru и «Белавиа» является подтверждением нарушения системы платежей BSP, правил оформления авиабилетов, осуществления платежей и взаиморасчетов и предоставления банковских гарантий со стороны агента (то есть IATI).
Как сообщают турецкие СМИ со ссылкой на заявление организации, IATI допустила дефолт по платежам в общей сложности 48 миллионов долларов США.
10:26 26/10/2019
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