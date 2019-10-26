Потому денежные средства за совершенное бронирование не получены. Предлагалось провести оплату вновь. У многих пассажиров не было времени разбираться, потому они, получается, купили свои билеты дважды.





При этом в письмах пользователям представители сайта считают действия «Белавиа» неверными.





В итоге получился большой замес, спровоцировавший огромное недовольство большого количества пассажиров.





Вот что написала одна из пассажиров.





– Пассажиры приобрели билеты через компанию-партнера «Белавиа». А через две недели билеты были аннулированы и перевозчик запросил оплату еще раз. Оказывается, партнер не внес платежи вовремя. Но согласно международным правилам авиаперевозок билеты действительны, маршрутная квитанция выписана, поэтому отказ в посадке противоречит международным авиационным правилам, — написала Ольга.









Судя по всему, речь ведется о том же операторе aerobilet.ru. Справедливости ради, по нашей информации, компания не является партнером национального перевозчика РБ. И у сторон не подписано никаких соглашений. Правда, на суть истории это не влияет.





– В «Белавиа» мне предложили прийти к ним в офис, несмотря на то, что я по их вине не могу прилететь сейчас обратно в Минск, — пишет Ольга. — На вопрос, как мне к вам прийти, если я не могу прилететь в Минск, они не ответили.





Читательница утверждает, что на сегодня в такой ситуации оказались порядка 300 пассажиров «Белавиа».





Aerobilet — турецкое билетное агентство, которое аффилировано с группой компаний IATI. Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила о дефолте IATI и отключении ее от систем бронирования из-за задержек платежей. Правда, турки опровергают информацию о банкротстве.





Спор между сайтом Aerobilet.ru и «Белавиа» является подтверждением нарушения системы платежей BSP, правил оформления авиабилетов, осуществления платежей и взаиморасчетов и предоставления банковских гарантий со стороны агента (то есть IATI).





Как сообщают турецкие СМИ со ссылкой на заявление организации, IATI допустила дефолт по платежам в общей сложности 48 миллионов долларов США.