Аисты в опасности. Минприроды предлагает им помочь





По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в Беларуси гнездятся более 20 тысяч пар белых аистов. Причем для строительства гнезд они зачастую выбирают различные хозяйственные сооружения. Однако привлекательными для пернатых почему-то стали и опоры линий электропередачи, на которых гнездятся более 40 % этих птиц.





Работники энергоснабжающих организаций стараются убирать птичьи жилища со своих опор. Также не стоит забывать, что такой тип гнездования создает угрозу и для популяции, ведь велика вероятность гибели пернатых от поражения током или столкновения с проводами. Также может произойти возгорание гнезд либо их разрушение после аварий на электросетях.









Минприроды рекомендует переключить внимание белых аистов с электросетей на другие, более подходящие места. Для этого важно предложить птицам достойную альтернативу: устанавливать искусственные платформы на различных безопасных основаниях — крышах зданий, деревьях, специальных столбах…







