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Аисты в опасности. Минприроды предлагает им помочь

Особо привлекательными для аистов нередко становятся опоры линий электропередачи. На них уже располагаются более 40 % гнезд этих птиц. Для энергетиков такое соседство чревато авариями на сетях, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ведомстве.


По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в Беларуси гнездятся более 20 тысяч пар белых аистов. Причем для строительства гнезд они зачастую выбирают различные хозяйственные сооружения. Однако привлекательными для пернатых почему-то стали и опоры линий электропередачи, на которых гнездятся более 40 % этих птиц.

Работники энергоснабжающих организаций стараются убирать птичьи жилища со своих опор. Также не стоит забывать, что такой тип гнездования создает угрозу и для популяции, ведь велика вероятность гибели пернатых от поражения током или столкновения с проводами. Также может произойти возгорание гнезд либо их разрушение после аварий на электросетях.


Минприроды рекомендует переключить внимание белых аистов с электросетей на другие, более подходящие места. Для этого важно предложить птицам достойную альтернативу: устанавливать искусственные платформы на различных безопасных основаниях — крышах зданий, деревьях, специальных столбах…
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