ЧП в Гродно: Прямо на табачной фабрике повесилась женщина





На данном предприятии погибшая работала уборщицей. Относилась к ТУП «Табак». Ее тело нашли без признаков жизни. Женщине, как известно, около 43-44 лет, у нее осталось 3 детей. На месте данного происшествия работает следственный комитет. Другие подробности данного происшествия в настоящее время не сообщаются.



