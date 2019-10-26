ЧП в Гродно: Прямо на табачной фабрике повесилась женщина
СМИ сообщают, что на предприятии ОАО «Гродненская табачная фабрика» повесилась женщина. Прямо в уборной нового цеха на третьем этаже.
На данном предприятии погибшая работала уборщицей. Относилась к ТУП «Табак». Ее тело нашли без признаков жизни. Женщине, как известно, около 43-44 лет, у нее осталось 3 детей. На месте данного происшествия работает следственный комитет. Другие подробности данного происшествия в настоящее время не сообщаются.
09:52 26/10/2019
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