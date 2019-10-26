Светящийся объект в небе напугал жителей Браслава: метеорит или НЛО

















Неожиданная встреча с космическим объектом некоторых так взволновала, что они обратились за помощью в МЧС. Примерно в 03:00 светящийся объект был замечен на небе в районе озера Дривяты. На поверхность Земли, как предполагают специалисты, мог приземлиться болид. Он сейчас может находиться к югу от водоема возле населенных пунктов Шалтени и Дукели. Ночью сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, как отмечается, приняли несколько звонков от местных жителей, взволнованных падением метеорита. По крайней мере, ни так посчитали.



