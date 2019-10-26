Названа смертельная опасность аспирина для детей
Детям до 12 лет аспирин противопоказан не только при гриппе, но и при любом другом заболевании, сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева в интервью телеканалу «Звезда».
Она объяснила, что при сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты у ребенка может развиться синдром Рея, при котором повреждается печень.
«И никто не ожидает, что у ребенка может такое быть. Поэтому не сразу догадываются проверять печень или исследовать ее», — сказала врач. Она добавила, что такое осложнение смертельно опасно.
Кроме того, Ярцева опровергла миф о том, что аспирин помогает снизить похмельный синдром. По ее словам, препарат лишь усиливает токсическое действие.
09:43 26/10/2019
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