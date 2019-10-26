Мумия женщины пролежала в ванной 15 лет













Об этом сообщает El Mundo, пишет "Лента.ру".





Соседи в последний раз видели Изабель Риверу (Isabel Rivera) живой в сентябре 2004 года. Местные жители ощущали неприятный запах, который исходил из ее квартиры, однако полицейские никак не реагировали на их жалобы.





На этой неделе в квартиру все-таки удалось попасть с помощью пожарного, который забрался в жилище через окно второго этажа. Спасатель обнаружил труп Риверы в ванной.





Уточняется, что женщина овдовела, у нее не было детей. По предварительной версии, смерть наступила от естественных причин.