Мумия женщины пролежала в ванной 15 лет
Мадридская полиция обнаружила в одной из квартир мумифицированный труп 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад.
Об этом сообщает El Mundo, пишет "Лента.ру".
Соседи в последний раз видели Изабель Риверу (Isabel Rivera) живой в сентябре 2004 года. Местные жители ощущали неприятный запах, который исходил из ее квартиры, однако полицейские никак не реагировали на их жалобы.
На этой неделе в квартиру все-таки удалось попасть с помощью пожарного, который забрался в жилище через окно второго этажа. Спасатель обнаружил труп Риверы в ванной.
Уточняется, что женщина овдовела, у нее не было детей. По предварительной версии, смерть наступила от естественных причин.
09:41 26/10/2019
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