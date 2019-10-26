Свидетель по «делу профсоюзов» требует от госказны 100 тысяч рублей

Леонид Щукин проходил по «делу профсоюзов» в качестве свидетеля.





7 августа 2017 года в его квартире в Минске проведен обыск в рамках уголовного дела, изъяты три компьютера и мобильный телефон, принадлежащие Леониду Щукину и его жене.





Уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 243 УК против руководителей Белорусского профсоюза работников РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика закончено, приговор вступил в силу.





Эксперты Следственного комитета дали заключение, что в оргтехнике, изъятой у Леонида Щукина, не обнаружено никаких материалов, представляющих интерес для следствия.





«Я – действующий переводчик, указанная оргтехника была мне жизненно необходима для работы. Кроме того, в изъятых компьютерах находятся документы необходимые для налоговой инспекции. Ежедневно я нес материальный ущерб из-за того, что вынужден пользоваться арендованной аппаратурой, – указывает Леонид Щукин. – Около двух лет мое имущество незаконно удерживалось сотрудниками Следственного комитета РБ, что является незаконными действиями государственных органов, которые причинили мне вред».









Сейчас имущество уже возвращено владельцу.





Однако Леонид Щукин считает, что действия госорганов нанесли ему материальный ущерб, оцененный в 50000 рублей, и моральный вред в размере 50 000 руб. Поэтому истец просит взыскать указанную сумму за счет казны Беларуси.





– В Беларуси судьи обычно принимают отказные решения по таким делам. Но в данном случае незаконные действия были предприняты в отношении свидетеля и его имущества. Уголовный кодекс запрещает изымать имущество свидетелей. А в случае с Леонидом Щукиным его имущество удерживали более двух с половиной лет незаконно. Следователи, дознаватели причинили существенный вред правам и интересам переводчика. Посмотрим, каким образом суд оценит нанесенный вред, – подчеркнул правовой инспектор РЭП Юрий Беляков.





Кстати, оргтехнику, изъятую во время обысков в офисе профсоюза РЭП, вернули законному владельцу тоже спустя более двух лет.





– Профсоюз может тоже предъявлять претензии к государственному органу, но только в Экономическом суде. Но у нас есть еще время, – отмечает юрист.