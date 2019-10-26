Двое суток не могут найти грибников, пропавших в Могилевской области
Двое суток продолжаются поиски двух грибников, пропавших в разных районах Могилевской области, сообщили в УВД облисполкома.
В настоящее время поисковые работы проводятся в Чаусском и Быховском районах, в них участвуют правоохранители, спасатели МЧС, сотрудники лесхозов и волонтеры.
По информации УВД, в четверг 24 октября в лес отправился и пропал 62-летний житель Быхова. В тот же день под Чаусами исчезла пенсионерка из Могилева – она ушла из дачи в лес и до сих пор домой не вернулась.
В управлении сообщили, что в ближайшие сутки поиски грибников будут продолжены.
09:16 26/10/2019
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