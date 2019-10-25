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Пожар в одном из самых популярных минских торговых центров

В торговом центре "Корона" на улице Кальварийской в центре Минска произошел пожар.

По данным из соцсетей, горит крыша здания. Людей из торгового центра эвакуировали. 

Как сообщает Твиттер МЧС, подразделения @112MINSK прибыли к магазину "Корона" на Кальварийской в Минске. В помещениях задымление, горения не видят. Проводится разведка. Информации о пострадавших нет.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Фандо рассказала TUT.BY, что в магазине загорелась печь. Возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.
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