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В Лоевском районе волчица напала на сельчанина

В Лоевском районе волчица напала на сельчанина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Из райбольницы в местное РОВД 24 октября в 23.18 поступило сообщение, что за медпомощью обратился житель деревни Ручаевка со множественными укусами ног и головы. По предварительной информации, мужчину 1962 года рождения покусало дикое животное - волчица.

На место происшествия выезжали участковый инспектор, представители Белорусского общества охотников и рыболовов. В 23.30 начальник лоевского подразделения БРООР обезвредил животное.
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