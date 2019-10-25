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Врачи общей практики смогут лечить психические заболевания

Сенаторы одобрили поправки в закон об оказании психиатрической помощи, согласно которым врачи общей практики смогут оказывать первичную помощь при психических расстройствах.

Поправки в закон о психиатрической помощи ранее в двух чтениях одобрили депутаты Палаты представителей. В пятницу его одобрили и сенаторы.

Как пояснил глава Минздрава Владимир Караник, речь идет о пациентах, у которых при оказании им первичной медпомощи обнаружились признаки психических расстройств, заболеваний, не представляющих непосредственной опасности для жизни, здоровья их и окружающих.

По словам министра, проблема оказания врачами общей практики помощи пациентам с легкими формами психических и поведенческих расстройств стоит остро.

"Эти пациенты в большинстве своем отказываются от консультации врача-психиатра из-за предрассудков, но они готовы принимать психиатрическую помощь от врача общей практики. Такой подход используется во многих странах мира", - пояснил Караник, его слова приводит БелТА.

Также поправки вносят и ряд других изменений в действующее законодательство.
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