Врачи общей практики смогут лечить психические заболевания

Поправки в закон о психиатрической помощи ранее в двух чтениях одобрили депутаты Палаты представителей. В пятницу его одобрили и сенаторы.





Как пояснил глава Минздрава Владимир Караник, речь идет о пациентах, у которых при оказании им первичной медпомощи обнаружились признаки психических расстройств, заболеваний, не представляющих непосредственной опасности для жизни, здоровья их и окружающих.





По словам министра, проблема оказания врачами общей практики помощи пациентам с легкими формами психических и поведенческих расстройств стоит остро.





"Эти пациенты в большинстве своем отказываются от консультации врача-психиатра из-за предрассудков, но они готовы принимать психиатрическую помощь от врача общей практики. Такой подход используется во многих странах мира", - пояснил Караник, его слова приводит БелТА





Также поправки вносят и ряд других изменений в действующее законодательство.



