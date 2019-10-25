В Гомеле суд вынес приговор обвиняемым по делу о «кокаине в вине»
В Гомеле суд вынес приговор по нашумевшему делу белорусов, которые перевозили наркотики из Доминиканы в Россию необычным способом — растворяли кокаин в вине.
На скамье подсудимых — два жителя Гомельского района. Они приезжали на популярный курорт как туристы и получали там партию наркотика. Им надо было доставить груз через границу. Задержали курьеров на территории Беларуси, в пункте таможенного оформления «Новая Гута». Во время досмотра багажа у них изъяли две бутылки вина. Экспертиза показала, что в них растворен кокаин, он легко выпаривается из жидкости. Суд приговорил мужчин к 16 и 11 годам лишения свободы в колониях особого и строгого режима.
Александр Шинкарёв, заместитель прокурора Гомельского района: «Кокаин поставлялся из Доминиканской Республики, производилась пересадка на территории Евросоюза, в дальнейшем — пересадка в Борисполе, из Борисполя уже следовали транзитом через Республику Беларусь на территорию Российской Федерации».
Как сообщают "Сильные новости", расследование шло больше года. Установлено, что эту схему проворачивала международная организованная преступная группа. Еще трое курьеров задержаны в Германии. Остальные, в том числе организатор наркоканала, под следствием в России.
20:13 25/10/2019
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