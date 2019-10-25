Всего за прошлый год Евросоюз выдал 3,2 миллиона новых видов на жительство. Речь о тех, кто получил такое разрешение впервые или от истечения срока предыдущего вида прошло уже минимум полгода.





Выходит, чаще всего страны — члены ЕС выдавали такой документ из-за семейных причин заявителей (28%), по работе (27%) и по учебе (20%). Еще примерно каждый пятый случай — по другим причинам, в том числе для международной защиты.





Так в течение 10 лет увеличивается число выдачи первых видов на жительство в ЕС:





Больше всего разрешений в 2018 году было выдано для проживания в Польше, Германии и Великобритании — 20,17 и 14% от общего числа по Евросоюзу. Дальше идут Франция, Испания, Италия и Швеция (от 8 до 4%).





Из числа получателей видов на жительство в ЕС лидируют украинцы (527 тысяч человек), китайцы (206 тысяч), индийцы (197 тысяч) и сирийцы (174 тысячи). На пятом месте — Беларусь.





Больше всего «рабочих» видов на жительство в абсолютном выражении выдала Польша (328 тысяч), для учебы — Великобритания (190 тысяч), а «семейных» — Германия, Испания, Италия и Великобритания (все вместе 548 тысяч). Также Германия лидирует по числу выдачи разрешений «по другим причинам» (219 тысяч), а именно для статуса беженца и дополнительной защиты, по гуманитарным соображениям.





Если сравнивать по странам, которые запрашивают разрешения, то украинцы чаще всего получали вид на жительство для работы (65% от всех), китайцы — для образования (67%), а марокканцы — по семейным причинам (61%).









73% белорусов получают вид на жительство в ЕС «по другим причинам»





Теперь о Беларуси: в прошлом году 137 тысячам 689 гражданам впервые были выданы виды на жительство в Евросоюзе.





Причем 9 из 10 белорусов отправляются в Польшу — почти 127 тысяч человек. Дальше идут Литва (3,5 тысячи человек) и Чехия (1,9 тысячи).





Интересно, что наша страна на фоне других заметно выделяется причинами, по которым выдают разрешения: семья — только 2,7%, образование — 4,3% (почти 6 тысяч человек), работа — 19,5% (почти 27 тысяч человек). А вот еще 73,5% — «по другим причинам».





По «другим причинам» — это разрешения, выданные только для проживания (например, людей, имеющих достаточно средств), для гуманитарной, международной защиты (в том числе по статусу беженца и дополнительной защите) и другое.



