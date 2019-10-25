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В России песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья

Роскомнадзор опубликовал данные экспертизы творчества артиста Егора Крида. Информация доступна на сайте ведомства.

В России песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья
«Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи. Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян. За увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания», — говорится в публикации.

В заключении также отмечается, что музыка Крида является опасной для развития детей и подростков, провоцируя среди них «проституированное поведение». Уточняется, что контент, который производит исполнитель, погружает несовершеннолетних в «стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта». Эксперты призвали изменить на «18+» возрастную маркировку мероприятий с участием музыканта.


В начале октября на сайте организации «Тюменский родительский комитет» появился призыв бойкотировать концерт Крида, озаглавленный фразой «Кто пойдет на Крида — тот петух». Авторы заметки назвали творчество певца аморальным и посоветовали гражданам не допустить исполнителя на сцену в городе.
Lenta.ru
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