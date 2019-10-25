Звездный ветер дует на нашу планету с фантастической скоростью — 800 километров в секунду. Уже сегодня, по подсчетам специалистов, он достигнет поверхности Земли, сообщает портал Вести.ru





Заведующий лабораторией Центра прогнозов космической погоды Измиран Анатолий Белов рассказал, что в настоящее время высокоскоростной поток смешивается со спокойным солнечным ветром. Данное явление может вызвать межпланетное возмущение, которое для населения Земли станет магнитной бурей. Космическое явление, по словам экспертов, продлится 3 дня. Это довольно длительный период.





Чаще всего у людей «скачет» давление или происходят сбои в работе сердца. Нередко метеозависимых людей мучает мигрень.