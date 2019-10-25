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На Землю обрушится мощная магнитная буря — сколько она продлится и чем опасна?

Мощная магнитная буря грозит всем жителям Земли. По словам специалистов, в ближайшие 3 дня все метеозависимое население планеты будет испытывать некоторый дискомфорт.

Звездный ветер дует на нашу планету с фантастической скоростью — 800 километров в секунду. Уже сегодня, по подсчетам специалистов, он достигнет поверхности Земли, сообщает портал Вести.ru.

Заведующий лабораторией Центра прогнозов космической погоды Измиран Анатолий Белов рассказал, что в настоящее время высокоскоростной поток смешивается со спокойным солнечным ветром. Данное явление может вызвать межпланетное возмущение, которое для населения Земли станет магнитной бурей. Космическое явление, по словам экспертов, продлится 3 дня. Это довольно длительный период.

Чаще всего у людей «скачет» давление или происходят сбои в работе сердца. Нередко метеозависимых людей мучает мигрень. 
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