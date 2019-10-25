Смерть студента от острого менингита вызвала панику в ГрГУ

Скорую вызывали дважды





Несчастный случай произошёл днём 24 октября. Ещё накануне 18-летний Саша был на занятиях, на здоровье, говорят в деканате факультета, где он учился, не жаловался. А вечером у парня поднялась высокая температура, вызвали скорую. Медики дали жаропонижающее, но госпитализировать не стали. На следующий день он снова почувствовал себя плохо. Дома была сестра, она и вызвала скорую… уже во второй раз. Сашу в тяжёлом состоянии увезли в Гродненскую областную инфекционную больницу и поместили в реанимацию. Около часа медики пытались спасти ему жизнь, но это им так и не удалось. Предварительный диагноз — молниеносный менингит. При такой форме вероятность летального исхода очень высока. Смерть от него наступает в течение нескольких часов.





Сказали чаще проветривать и мыть руки





Известно, что 18-летний Александр учился на втором курсе физико-технического факультета ГрГУ имени Янки Купалы по специальности «Техническая эксплуатация энергооборудования организаций». Сейчас в корпусе, где учился Саша, карантина нет. С самого утра, говорят сотрудники факультета, в корпусе работали врачи и специалисты санстанции. У всех, кто тесно общался с Сашей, и даже просто у желающих на всякий случай провериться, взяли анализы. Многие студенты пришли на процедуру в повязках. Некоторые не снимали их даже в течение занятий.





— Такая очередь большая стояла и все с масками. У нас же много иностранцев учиться, институт повышения квалификации и переподготовки кадров. Думали, что обрабатывать тут всё будут, а сказали только часто проветривать и мыть руки, — рассказала одна из работников корпуса. — После случившегося все в шоке до сих пор. Мы всё думали, кто такой, а потом нам показали в телефоне этого мальчика. Такой хороший, симпатичный, милый. Говорят, ещё в среду на парах ему плоховато было, преподаватель домой отпускал, а он не захотел. Отсидел все занятия, потом ещё на тренировку пошёл.









Занятия идут в штатном режиме





В деканате говорят, что занятия идут в штатном режиме, пары никто не отменял. Только ребята иногда подходят с вопросами. Новость о том, что студент факультета умер от инфекции, стала неожиданностью и для Сашиных преподавателей.





— Он ещё в среду был на парах, на здоровье не жаловался, а в четверг его уже не стало, — рассказывает один из преподавателей Александра и говорит, что остальным переживать нечего. — А что тут страшного? Это же не холера, не чума! Весь круг его общения — студентов, преподавателей, деканат — проверяли медики, была тут санстанция, брали анализы. под дил к врачам, сказали, что сам вирус передаётся воздушно-капельным путём, но слабо живуч во внешней среде. А что у этого парня там было, не знаю. Сами студенты говорили, что ничем он не болел. Менингит, говорили медики, распространённое заболевание, но чтобы с летальным исходом — это уже экстраординарный случай. Причем так быстро, за один день. Может, организм уже был подорван.





Как пояснила главный санитарный врач города Гродно и Гродненского района Янина Шерендо, в корпусе университета, где учился Саша, проводились противоэпидемические мероприятия — это стандартный комплекс лабораторно-микробиологических исследований при выявлении или подозрении на любое инфекционное заболевание. Обследовали все близкие контакты с умершим парнем — больше случаев подозрения на менингит не выявлено. Обследование продолжится, устанавливается источник инфекции. Случаи смерти от менингита очень редки, в Гродно они регистрировались минимум лет пять назад.









Зарекомендовал себя прилежным и грамотным студентом





Одногруппники и преподаватели Саши отзываются о нём только положительно. Ужасная новость шокировала даже тех, кто почти его не знал.





— Был, можно сказать, образцовым студентом, спортивный, здоровый, хорошо учился. Участвовал в университетских мероприятиях, занимался баскетболом, — говорит декан физико-технического факультета ГрГУ имени Янки Купалы Андрей Герман.





Недавно на сайте факультета появился некролог, в котором говорится, что Саша за время учёбы «зарекомендовал себя прилежным и грамотным студентом. Проявлял общественную активность, занимался спортом. Был активным участником мероприятий факультетского и университетского уровня. В коллективе преподавателей и студентов пользовался заслуженным авторитетом и уважением за свои личные качества, доброту и жизнерадостность. Память об Александре навсегда останется в сердцах студентов и сотрудников физико-технического факультета».





Прощание с парнем пройдет в субботу, 26 октября, в 9.30 часов в Гродненском похоронном доме.