C небоскреба Royal Plaza в центре Минска упал человек

По неподтвержденным данным, человек упал на лобовое стекло машины и погиб на месте.





Официально представительница управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская написала в Фейсбуке:





"Около 15 часов 20 минут 25 октября возле одного из бизнес-центров столицы было обнаружено тело мужчины с признаками падения с высоты. Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, а также другие необходимые процессуальные действия".













Люди, работающие в бизнес-центре Royal Plaza, говорят, что мужчина упал с 19-го этажа.