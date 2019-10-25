25 октября Брестский областной суд огласил приговор по делу о жестоком убийстве 8-месячной девочки в Лунинце.





26-летнюю мать девочки и ее 48-летнего знакомого признали виновными в групповом убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Женщине назначили 25 лет лишения свободы в колонии общего режима — это максимум для женщин в Беларуси, ее сообщнику — смертную казнь.





Процесс проходил в закрытом режиме. На этом настояла обвиняемая и потерпевший — отец ребенка.









Гособвинитель сообщил TUT.BY , что назначенное наказание полностью совпало с позицией прокуратуры.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Обвиняемые в клетке встретили его спокойно, без эмоций.





В Брестской области это первый смертный приговор за последние 10 лет.





Напомним, трагедия произошла в Лунинце 11 месяцев назад. Вечером 27 октября прошлого года отец девочки вернулся домой и обнаружил труп дочери.





В это время в квартире находились 25-летняя мать ребенка Наталья и ее 47-летний знакомый Виктор. Оба были пьяны. Экспертиза обнаружила у матери 1,6 промилле этилового спирта в крови, у мужчины — 1,2.





По версии обвинения, в тот день они «беспричинно, из хулиганских побуждений» убили восьмимесячную девочку.





Преступление они совершили с особой жестокостью «способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий». На теле ребенка обнаружили следы от не менее 46 травматических воздействий.





По информации TUT.BY, ребенка обезглавили.









На этапе следствия знакомые и родственники в беседе с журналистами характеризовали Наталью нейтрально: алкоголем не злоупотребляла, любила и заботилась о детях. Однако отмечали, что до трагедии ее нередко видели в увеселительных заведениях Лунинца. Зачастую — без супруга.









Наталье и Виктору предъявлены обвинения в групповом убийстве заведомо малолетнего с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Санкция статьи предусматривает от 8 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь. Напомним, что последние два вида наказания в Беларуси к женщинам не применяются.



