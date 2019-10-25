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Мужчина прихватил потерянный кошелек - ответит как за кражу

Пожилой мужчина прихватил потерянный в автобусе кошелек - на него завели уголовное дело.

Неизвестный мужчина в период времени с 14 часов по 14 часов 20 минут 26 июля 2019 года, во время передвижения по Минску в автобусе 100-го маршрута похитил кошелек, в котором находилось более 300 рублей. Это попало на видео.


По даному факту Следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 205 (кража).
Похитивший кошелек мужчина разыскивается.
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