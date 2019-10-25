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Довели? Солдат-срочник застрелил 7 сослуживцев в России

Минимум семь человек погибли после стрельбы в воинской части в Забайкальском крае РФ.

Как сообщают российские СМИ, солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам

"В воинской части в поселке Горный военнослужащий, предположительно — солдат-срочник, находясь в карауле, открыл огонь по сослуживцам. Несовместимые с жизнью ранения получили семь человек, еще двое госпитализированы", — сказал собеседник Интрфакс
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