Високосный год-2020: чего ни в коем случае нельзя делать





По расчетам древних астрономов и математиков продолжительность года равна 365 суток и 6 часов. И для того, чтобы дополнительная четверть суток не усложняла расчеты, было решено один раз в четыре года добавлять в календарь дополнительный день — три года по 365 суток, а каждый четвертый год в конце февраля добавляются одни дополнительные.





Эксперты в области биоэнергетики называют период високосного года действительно отрицательным. Поэтому, если вас ждет какое-то важное дело именно в этом году, старайтесь не пошатнуть уверенность в себе.





Утверждают, что високосный год - очень опасный период. Эксперты советуют не начинать ничего важного в этот период - бизнеса, строительства, свадьбы, масштабных покупок.





В високосные годы часто происходят различные катастрофы природного характера. Каждые четыре года повышается вероятность землетрясений, ураганов, лесных пожаров.





Итак, чего лучше не делать в високосный год:





- покупать жилье;

- менять работу;

- начинать собственное дело, потому что оно может принести убытки;

- если ребенок родился в високосный год, следует брать за крестных родителей родственников по крови;

- плохая примета делать свадьбу и венчаться в високосный год;

- нельзя покупать или продавать животных.









В общении с людьми в течение високосного года в целом стоит позаботиться об отсутствии рядом энергетических вампиров.





Будет также высока вероятность наткнуться на недобросовестных клиентов, коллег, партнеров. В этот год вокруг вас станет больше людей, которые думают только о себе, передает znaj.ua





Но... Если вы человек не суеверный, то живите так, как живется и делайте, что хотите, а будет, как будет. Не даром на все случаи жизни есть замечательная поговорка: "Человек предполагает, а Господь располагает". Она актуальна в любой год, в то числе и в високосный.