Плохая новость: МАУ прекратит летать в Минск





Компания "Международные авиалинии Украины" летала в Минск и выполняла рейсы в Киев и обратно до двух раз в день.





"В связи с отрицательной рентабельностью МАУ прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск и Ригу", - сообщили в пятницу в авиакомпании.





Также МАУ вносит коррективы в программу полетов - она сокращается и оптимизируется с целью "возвращения ее (компании - Sputnik) в зону безубыточности.





Новое расписание МАУ вводит с 16 ноября на весь зимний и летний сезоны. Вероятно, тогда же компания откажется и от минских рейсов.









Многие белорусы используют МАУ для путешествия в страны Европы, при этом граждане вылетают из Киева. Стоит отметить, что стоимость билетов в Киев и обратно на бортах МАУ и белорусской "Белавиа" не сильно отличаются.



