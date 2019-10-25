Плохая новость: МАУ прекратит летать в Минск
Украинская авиакомпания МАУ прекратит полеты в Минск, сообщили в пятницу в пресс-службе перевозчика.
Компания "Международные авиалинии Украины" летала в Минск и выполняла рейсы в Киев и обратно до двух раз в день.
"В связи с отрицательной рентабельностью МАУ прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск и Ригу", - сообщили в пятницу в авиакомпании.
Также МАУ вносит коррективы в программу полетов - она сокращается и оптимизируется с целью "возвращения ее (компании - Sputnik) в зону безубыточности.
Новое расписание МАУ вводит с 16 ноября на весь зимний и летний сезоны. Вероятно, тогда же компания откажется и от минских рейсов.
Многие белорусы используют МАУ для путешествия в страны Европы, при этом граждане вылетают из Киева. Стоит отметить, что стоимость билетов в Киев и обратно на бортах МАУ и белорусской "Белавиа" не сильно отличаются.
14:43 25/10/2019
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